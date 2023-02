Ilnon è mai una partita come le altre. Non lo è sicuramente per Gleison, che la scorsa stagione indossava la maglia del, quella che lo ha consacrato tra i grandi e lo ha aiutato a "spiccare il volo", mentre ora difende i colori bianconeri della, con i quali si è confermato un difensore di assoluto livello diventando ben presto uno degli intoccabili di Massimiliano, anche a causa della prolungata assenza di Leonardo Bonucci. È anche vero che non tutte le sue uscite con la Vecchia Signora gli hanno portato applausi - i tifosi ricordano ancora i suoi "svarioni" nel big match contro il Napoli - ma è altrettanto oggettivo che in numerose occasioni il suo contributo alla causa è stato determinante e che la sua presenza accanto ai due connazionaliha spesso e volentieri rappresentato una garanzia per la squadra.- Massimiliano Allegri, da parte sua, ha grandi piani per il futuro di Bremer: il tecnico livornese infatti, stando a Sky, immagina di trasformarlo in un, un difensore dai piedi educati in grado di smistare palloni con precisione e puntualità, un po' nello stile di Leonardoai tempi d'oro della. In quest'ottica, proprio nei giorni scorsi ha svolto con lui una sessione tecnico-tattica personalizzata concentrandosi suie le, uno dei primi step del lavoro per plasmare il "nuovo Bremer", il tipo di giocatore che potrebbe fare la fortuna della Juve. Chissà che un primo esperimento non possa essere fatto già nel derby di domani... Ciò che è certo è che il brasiliano non vorrà sfigurare nella stracittadina con la "nuova" maglia. Il passato è passato, ora c'è un futuro in bianconero da costruire.