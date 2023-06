Le voci di Bremer al Tottenham hanno scatenato i tifosi. La Juve, da parte sua, sarebbe pronta ad ascoltare e a mettersi al tavolo della trattativa solo per una base di partenza di almeno, considerata l'età del giocatore, la lunghezza del contratto in essere e l'esborso di 41 milioni più 8 d bonus effettuato solo un anno fa. Considerato un ammortamento di 8 milioni per la stagione appena conclusa, una cessione per 60 milioni genererebbe una plusvalenza di 28 milioni per le casse della Juve.