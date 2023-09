Gleisontorna in(insieme a). Ci sono anche i due difensori dellatra i convocati del CT delper i prossimi impegni contro Venezuela e Uruguay, validi per la qualificazione al Mondiale 2026 in programma nella pausa di metà ottobre. Escluso naturalmente Alex Sandro, ai box per infortunio. Di seguito l'elenco completo.: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Lucas Perri (Botafogo);: Danilo (Juventus), Vanderson (Monaco), Caio Henrique (Monaco), Renan Lodi (Marsiglia), Gabriel Magalhães (Arsenal), Bremer (Juventus), Marquinhos (Psg), Nino (Fluminense);: Andrè (Fluminense), Gerson (Flamengo), Bruno Guimaraes (Newcastle), Casemiro (Real Madrid), Joelinton (Newcastle), Raphael Veiga (Palmeiras);: Matheus Cunha (Wolverhampton), Neymar (Al-Hilal), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Vinicius Junior (Real Madrid), Raphinha (Barcellona).