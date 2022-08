Come racconta il Corriere dello Sport,sarà ancora titolare nella sfida infrasettimanale contro lo Spezia, da stabilire se ancora in coppia con Danilo o con Rugani. Allegri , infatti , non recupererà nessuno degli infortunati: i più vicini al rientro sono Di Maria e Bonucci ma l’obiettivo è di avere entrambi a disposizione per la trasferta di sabato prossimo a Firenze, in previsione dell’esordio in Champions League contro il Psg della prossima settimana.