Le parole di Gleisonal Telegraph:MAZZARRI - "Mazzarri? Come una figura paterna per me. Ho avuto un primo anno davvero difficile perché non avevo molte opportunità e volevo partire ma Mazzarri mi ha fatto un discorso, facendomi sapere che contava su di me e dicendomi di avere pazienza per apprendere gli aspetti tattici del calcio italiano. Venivo da un calcio in cui il gioco difensivo veniva affrontato in modo diverso rispetto all’Italia quindi mi ha detto semplicemente di imparare e poi avrei avuto le mie opportunità. E' andata esattamente così. Dopo un anno ho avuto la mia opportunità e non ho mai smesso di giocare”.