Si accorciano i tempi di recupero per l'ex centrale granata Gleison Bremer. Il difensore bianconero spera infatti di recuperare per la sfida di campionato contro l'Inter e lui appare motivato più che mai a fare il suo rientro in campo. Lo si evince anche dal post social pubblicato sul suo account Instagram, in cui si immortala in una seduta di allenamento muscolare, autocaricandosi.