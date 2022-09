Dopo la rete di Weston McKennie al Parco dei Principi di Parigi, era scattato il toto 600, ovvero il quiz sul giocatore bianconero che sarebbe riuscito a sfondare il tetto dei 600 gol della Juventus in tutte le competizioni con Massimiliano Allegri in panchina: ci è riuscito. Prima di questa partita interna contro la Salernitana di Davide Nicola, la squadra bianconera del Conte Max era riuscita a segnare 444 reti in campionato, 89 in Champions League, 57 in Coppa Italia e 9 in Supercoppa Italia. Lo racconta Tuttosport.