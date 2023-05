Niente primo atto della semifinale dicontro ilper Gleison. Il difensore brasiliano della, che non era sceso in campo nemmeno nella sfida di campionato contro l'Atalanta, è stato costretto a dare forfait a causa di un affaticamento muscolare alla coscia, come annunciato poco fa da Massimilianoin conferenza stampa.Il tecnico bianconero, quindi, dovrà cercare una soluzione alternativa per tamponare la sua assenza in difesa. Nella gara in programma domani sera all'Allianz Stadium, infatti, con tutta probabilità Bremer sarebbe partito dal primo minuto.