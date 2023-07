Ha portato l’esperienza di chi ha fatto la gavetta e da anni lavora ai vertici del calcio italiano, ha portato l’entusiasmo di chi ha appena vinto un campionato. Oltre a tutto questo, però, Cristianoè entrato per la prima volta alla Continassa con in dote un pacchetto di nomi di calciatori che vanno ad infilarsi dritti nella lista dei desideri del club bianconero.Ce n’è per tutti i gusti, o per meglio dire: per tutti i ruoli. Anche difensori centrali, ovviamente. E questo è un capitolo che potrebbe aprirsi nel corso del mercato, in caso di partenza di Gleison. Il centrale brasiliano ha mercato e può portare una discreta somma di denaro nelle casse della Juventus: è lui, con, uno dei candidati ad essere il sacrificato per risanare il club.In caso di partenza di Bremer, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, tra i candidati per prendere il suo posto spunterebbe il nome di Kostantinos. Il centrale greco 25enne di proprietà dello, ex, ha il contratto in scadenza nel 2025 e potrebbe lasciare la Germania per una decina di milioni. Allo stesso tempo, resiste la candidatura didell’Atletico.