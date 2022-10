Nella gara di ieri la Juventus ha dovuto rinunciare per buona parte del match a Gleison Bremer, infortunatosi durante il corso della partita e costretto a far spazio a Leonardo Bonucci. Stando a quanto riportato in questi istanti da Sky Sport, sono attesi ulteriori accertamenti nelle prossime ore, con Madama che tenta di recuperarlo per la gara di Champions contro il Benfica.