Gleisonè pronto agli straordinari. Come racconta Tuttosport, nonostante un po' di fisiologica stanchezza dovuta al fuso orario, già questo pomeriggio il difensore brasiliano tornerà ad allenarsi alla Continassa, dove ormai è ufficialmente partita la missione. L'ex Torino, del resto, sa bene quanto la sua presenza sia decisiva, ora più che mai: la, infatti, è orfana sia diche di, pertanto dovrà essere proprio lui a prendersi sulle spalle il reparto in un big match importante come quello di San Siro, in cui sarà affiancato da Federicoa destra e Danielea sinistra, con Deanin panchina pronto a subentrare in caso di necessità.- La Juve ha la coperta corta, soprattutto in difesa e a centrocampo, ma quantomeno Massimilianoha potuto tirare un sospiro di sollievo sapendo che Bremer non ha giocato nemmeno un minuto nella sfida trae Uruguay, una notizia positiva in termini di freschezza alla luce della super sfida alle porte. Bremer dunque c'è, ed è pronto a "immolarsi" per la causa. Di questi tempi è già un buon punto di partenza. E intanto, negli uffici della Continassa, si continua a lavorare per il suo rinnovo...