dopo la Juventus ha debuttato anche con la maglia del Brasile nell’amichevole contro il Ghana vinta 3-0 e ora pensa e sogna il bis, magari da titolare, domani sera contro la Tunisia al Parco dei Principi a Parigi. "Che sia un momento d’oro per il sudamericano non c’è dubbio anche perché in questo momento più nero che bianco della Juventus le sue prestazioni sono quasi sempre state all’altezza di ciò che si aspettava da lui", scrive Tuttosport. E attraverso i propri social, il difensore della Juventus Gleison Bremer ha pubblicato un video con una didascalia chiara: