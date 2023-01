Come racconta Gazzetta, le rotazioni potrebbero proseguire anche in difesa. Allegri dovrà valutare se far riposare Gleison, uscito un po’ affaticato dalla partita vinta al 91’ contro la Cremonese. Il brasiliano è anche diffidato e dopo l’Udinese è in programma il big match contro il Napoli. Nel caso spazio a uno tra Gatti e Rugani.