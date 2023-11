Tra i rinnovi che la Juventus sta valutando c'è anche quello di Gleison Bremer. Da qualche settimana il club ha avviato i contatti con l'entourage; l'obiettivo è prolungare fino al 2028. Da parte del giocatore però, riferisce calciomercato.com, non c'è fretta e al momento pensa solo al campo. Il mercato, inoltre, non si è dimenticato di lui e con Tottenham, Atletico Madrid e Manchester United che già nel finale della scorsa stagione si erano fatte avanti. In ogni caso le chance di trovare un accordo in futuro sono alte.