Convocato all'ultimo minuto da Ramon Menezes,ha parlato dal ritiro della Nazionale brasiliana ai microfoni di Globo Esporte: "Essere in nazionale è un orgoglio e un sogno che si realizza. Ogni squadra è speciale eÈ sempre importante iniziare un ciclo con una buona prestazione e una vittoria. Abituarsi al gruppo e allo staff tecnico e dare il meglio in campo. Sono molto felice ed emozionato"."È stata una vittoria molto importante, abbiamo giocato una partita all’altezza di altre fatte in campionato. Stiamo cercando di risalire la classifica e abbiamo zero margini di errore. Ma ci sentiamo ancora più forti come squadra e questo ci permette di vincere partite importanti come quella con l’Inter".