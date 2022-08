Nella giornata di oggi è stato presentato il nuovo rinforzo della Juventus per la difesa, il brasiliano Gleison Bremer. ( QUI la conferenza stampa integrale). Nel corso della conferenza anche un discorso legato agli allenamenti con Leonardo Bonucci. Queste le sue parole:"Lui è il capitano, è alla Juve da tanto tempo. Ci stiamo allenando, per migliorare sempre. Per essere pronto"