. Quella di questa sera contro lasarà una partita importante per il nuovo difensore della, non solo perché dovrà guidare ancora una volta il reparto in assenza di Leonardo, ma anche perché sarà un osservato speciale tra i giocatori in campo: sugli spalti, infatti, sarà presente anche Matheus, collaboratore nonché figlio di, il CT del, interessato a monitorarlo per un'eventuale convocazione con laverdeoro per l'appuntamento con ilin Qatar. La difesa della squadra sudamericana è già ben consolidata con, che dovrebbero essere sicuri di una maglia, ma nel reparto rimane ancora un ultimo posto disponibile, che potrebbe essere assegnato proprio all'ex- Bremer, del resto, non è passato inosservato la scorsa stagione, in cui è stato incoronato il miglior difensore della Serie A. In estate, poi, il "grande salto" con il passaggio alla Juve, dove di fatto non ha avuto nemmeno il tempo di ambientarsi a causa dei problemi fisici di capitan Bonucci, di fronte ai quali non ha potuto fare altro che indossare fin da subito i panni del leader (e tutto ciò nella, una novità per lui che con Ivanera abituato a giocare a 3). Dopo un buon esordio contro il, con lasono arrivate le prime difficoltà sia in chiusura che in fase di impostazione, comunque niente di preoccupante anche a detta di Massimilianoche lo ha esaltato a più riprese. Tra poche ore un altro test probante, per dimostrare di essere all'altezza anche di un big match. Sotto gli occhi attenti del suo connazionale, in una serata che può valergli il Mondiale.