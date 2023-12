La dirigenza bianconera in questi giorni ha avuto modo di approfondire i discorsi con l'entourage del difensore brasiliano per il prolungamento di contratto. L'intesa totale ha bisogno di altro tempo, ma si consolida sempre più la convinzione che alla fine la Juve riuscirà a trovare l'accordo. Le basi d'altronde sono le migliori possibili, perché il difensore è contento del suo percorso in bianconero, sempre di più, e la Juve è soddisfatta del suo rendimento così come del suo ruolo all'interno dello spogliatoio. Così, anche la Premier è più lontana.– Le esigenze bianconero sono soprattutto di carattere economico, ma non solo. Il prolungamento di uno o due anni consentirà di spalmare e abbattere il peso a bilancio della quota di ammortamento, specialmente con così tanti rinnovi. Mentre in termini di ingaggio ci si dovrà con ogni probabilità trovare a metà strada tra la richiesta degli agenti di alzare lo stipendio sulla soglia dei più pagati della rosa bianconera e quella del club di restare così o magari rimodulare il tutto attraverso dei bonus.