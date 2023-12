Gleisonha rinnovato con la. Nella giornata di oggi il difensore brasiliano ha firmato il prolungamento del suo accordo fino al 2028 (un anno in più rispetto alla scadenza attuale), un passo che lo fa diventare ancora più centrale nel progetto bianconero. Si attende solo l'annuncio del club con tutti i dettagli, ma la novità è praticamente ufficiale. Bremer, classe 1997, è approdato alla Juve nell'estate 2022 dopo un'esperienza di quattro anni al Torino, al termine di un lungo "testa a testa" con l'Inter che lo seguiva da tempo. Titolare fisso già durante la scorsa stagione, negli ultimi mesi si è confermato un "pilastro" per la Vecchia Signora e un intoccabile per Massimiliano Allegri. Un matrimonio, dunque, sicuramente proficuo, che continuerà ancora a lungo.- Bremer, che attualmente percepisce tra i 5,5 e i 6 milioni di euro netti a stagione, otterrà unsoprattutto per quanto riguarda i bonus, come riportano i colleghi di Calciomercato.com. La Juve, invece, potrà spalmare la quota di ammortamento del giocatore, che era stato ingaggiato per 41 milioni di euro diluiti in tre esercizi (più 8 di bonus).