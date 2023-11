Come racconta Gazzetta, al giorno quattro, c’è vita allo Juventus Center. Ieri pomeriggio il gruppo bianconero è tornato praticamente al completo: a parte gli indisponibili, Massimiliano Allegri ha potuto dirigere il primo allenamento anti Inter con tutti gli uomini a disposizione, compreso Gleisonche ha fatto i salti mortali per anticipare il rientro dal Brasile e mettere una seduta di squadra in più nelle gambe. L’appuntamento è importante, non sarà né il primo né l’ultimo derby d’Italia per i bianconeri ma quello di domenica sera avrà inevitabilmente un sapore diverso.