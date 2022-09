Evidentemente la sua prestazione contro la, nel match all'Allianz Stadium finito 1-1, era stata convincente. Era il 27 agosto scorso, e sugli spalti dell'impianto torinese si era presentato anche Matheus Bacchi , collaboratore nonché figlio di, il CT del, interessato a osservarlo da vicino per una possibile convocazione in, in primis per le imminenti amichevoli in vista del. Convocazione che oggi, a due settimane di distanza, è arrivata davvero., con la quale si giocherà un posto nell'attesissima competizione che si svolgerà tra novembre e dicembre in Qatar. Sarà la prima volta per lui, al quale il CT ha già riservato parole al miele in conferenza stampa: "Nelle ultime due stagioni è stato tra i migliori del campionato italiano, il migliore nell'ultima. Adesso è passato dalallae sta facendo di nuovo un bel campionato".- Effettivamente, almeno finora, il classe 1997 sembra non aver accusato il colpo del "grande salto" da una sponda cittadina all'altra. Malgrado qualche difficoltà accusata di tanto in tanto - anche durante lo stesso match contro la Roma, in cui ha avuto una certa responsabilità sul gol del pareggio di Tammy Abraham - il brasiliano ha sempre fatto buona guardia nel reparto arretrato, trovando la giusta intesa anche con l'esordiente Federico, schierato insieme a lui dal primo minuto contro lo Spezia, e con il connazionale, a sua volta chiamato "a rapporto" da Tite così come. Sufficiente anche la sua prova incontro il, in cui si è fatto notare per qualche uscita azzardata di troppo ma ha comunque "tenuto botta" meglio dei compagni di reparto, compreso il più esperto Leonardo- Un passo alla volta, insomma, Bremer continua la sua ascesa, che presto si arricchirà di un nuovo capitolo in salsa brasiliana. Niente azzurro, dunque, per lui, monitorato anche dal CT dell'Italia Robertoconsapevole del fatto che la moglie, di origini venete, ha avviato l'iter per ottenere la cittadinanza del nostro Paese, secondo un percorso che avrebbe poi potuto seguire anche lo stesso giocatore, per evidenti ragioni di parentela. Adesso, però, per Gleison c'è il Brasile, quella maglia verdeoro che sui social si è già detto "felice e onorato" di poter indossare. Magari anche per il Mondiale, la competizione che con l'Italia - e questo è un dato di fatto - per il momento non avrebbe potuto giocare.