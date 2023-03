Altra partita da gigante in difesa per Gleison, che anche contro l'ha sfoderato l'ennesima prestazione di alto livello della sua prima stagione alla, come riconosciuto anche dai giornali in edicola oggi. "Rischia grosso con un appoggio sbagliato, poi però non commette più errori: è padrone dell'area di rigore e respinge ogni assalto, alternando uscite eleganti alle maniere forti" scrive La Gazzetta dello Sport, che gli attribuisce un 7 in pagella. Stesso voto da parte di Tuttosport - "Con le buone, e pure con le cattive, riesce ad arginare lo strapotere di, facendo aumentare il rimpianto di San Siro per non vederlo di nerazzurro vestito" - e de Il Corriere dello Sport: "Da centrale di difesa esce sulle incursioni centrali dei centrocampisti nerazzurri e con le buone o con le cattive è come se alzasse un diga davanti a sè".Anche per noi de ilBianconero.com Bremer è stato da 7: "Giganteggia. Contro Lukaku, contro, contro tutti. Da lì non si passa. E proprio contro l'Inter".