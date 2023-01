Una rovesciata può anche salvare, altro che sognare. Lano, non era andata in gol: a svelarlo è il video, poi 'moviolato' da Mediaset, che potete vedere in basso, nella gallery dedicata. La rincorsa di Gleisonha stoppato il possibile vantaggio grigiorosso, comunque fermato dal fuorigioco. Ebbene: è valso il prezzo del biglietto, proprio quanto la punizione di Arek, decisiva per i tre punti.Nonostante qualche erroruccio di troppo - del resto, dopo un Mondiale a guardare e il rientro in campo graduale -, Bremer si è però conquistato un altro bel pezzo di cuore dei tifosi: ha dato tutto, come sempre. E come sempre c'è chi non smette di rimarcare la presunta differenza di rendimento tra il brasiliano e Matthijs, oggi al Bayern Monaco. In particolare, sono emerse alcune statistiche che confrontano l'ultima stagione (bianconera) dell'olandese con la prima juventina di Bremer: De Ligt supera il brasiliano solo per media di tackle vincenti, 0.64 a 0.52. Su recuperi palla, interventi, colpi di testa e intercetti vince Bremer. Ancora una volta.