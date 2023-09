Dopo la cessione di Leonardoall'Union Berlino è chiaro che le gerarchie in casa Juventus siano cambiate. Partendo dalla nomina dia capitano della Vecchia Signora, proprio lui che si ispira a Gaetano Scirea nella scorsa stagione è stato il giocatore più utilizzato: 54 partite giocate su 56 totali. Non solo però, al fianco del brasiliano sta diventando sempre più leader un altro brasiliano: GleisonSoffiato all'Inter alle battute finali appena un'estate fa ora Gleison è uno degli intoccabili nella rosa di Massimiliano Allegri. Il difensore in grado di rendere al meglio nella nuova difesa a 3 allegriana. Come riferisce il Corriere dello Sport in queste prime giornate ha vinto l'88% dei duelli, 30 su 34. Un dato che certamente lo premia. Inoltre ha recuperato 14 palloni. Mettendo a segno quasi 200 passaggi. Numeri che dimostrano la sua importanza e centralità nel progetto.