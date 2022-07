, che si preparare a cimentarsi in una sfida nella quale il suo predecessore olandese ha fallito, ovvero. Giudicato dagli addetti ai lavori e dalle statistiche come il miglior difensore della Serie A 2021-22, il classe 1997 ex Torino inizia il suo percorso alla Juve, con l'obiettivo di vincere titoli e di ripercorrere le gesta dei più grandi difensori centrali del club,. Per chiarezza,i difensori che hanno avuto occasione di giocare 'anche' come centrali, ma che hanno fatto il grosso della loro carriera juventina come terzini (o esterni, a seconda dei tempi):. Mentre, di conseguenza, è stato invece inserito in classifica chi ha giocato 'anche' come terzino, ma ha dato il meglio (in termini di qualità e quantità di partite) come centrale. Ed è il caso, ad esempio, di Ferrara e Thuram.(come numero di presenze e titoli vinti). Se si fosse considerato solo il valore assoluto, ad esempio, il Pallone d'Oro Cannavaro sarebbe stato più in alto in classifica. Oppure, per il valore dimostrato con la nazionale francese o con il Parma, Thuram sarebbe stato preferibile, ad esempio, a Chiellini. Ma la sua storia nella Juve, a nostro parere, è stata inferiore a quella di Chiellini.: dalla Juve del Quinquennio d'oro a quella di Boniperti-Charles-Sivori; dalla Juve anni '70 a quella di Trapattoni, prima squadra a vincere tutte le coppe europee; dalla Juve euro-mondiale di Lippi a quella della prima metà degli anni 2000; per finire con la squadra dei nove scudetti consecutivi.