Grande ex, tanto atteso, ieri sera nel derby della Mole è stato Gleison. Il difensore brasiliano in estateRifiutando le lusinghe di altri club di Serie A soprattutto l'Inter. Gleison che con il Torino aveva vinto il premio per essere il miglior difensore della Serie A.Bremer però non si è mai lasciato abbattere né trascinare dalle critiche. Il difensore brasiliano, nella difesa a tre della Juventus con al suo fianconella difesa brasiliana è tornato a galla. Una gran prova difensiva dove è un muro invalicabile coronata da un gol e che peso ha quel gol. Ieri sera svetta di testa, regala la rete del momentaneo 3-2 alla sua squadra. Nonostante sia ex della gara si lascia andare ad una grande esultanza, con tanto di balletto. Perchè ormai il suo passato al Toro è alle spalle. Bremer è un giocatore della Juventus e ora Allegri lo coccola.