In vista del big match contro la, il sito ufficiale dellaracconta una curiosità relativa alle prime due uscite in bianconero di Gleison, schierato da titolare sia contro il Sassuolo che con la Sampdoria: il brasiliano, che peraltro ha fatto il suo esordio in Serie A proprio contro i giallorossi (a Torino il 19 agosto 2018), ha mandato a buon fine 153 passaggi nel corso delle prime due giornate di campionato; solo Milan(172) ne conta di più, tuttavia, ben 136 di questi nella propria metà campo, leader assoluto finora nel torneo.