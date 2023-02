Lavince allo Stadium, contro un'avversaria ostica come la, chi convince però è Gleison. Il brasiliano strappato in estate all'al fotofinish ha scelto di restare a Torino cambiando soltanto sponda: dal granata al bianconero, ma questa è storia ormai nota. Un avvio in sordina, la pesante eredità di Matthijsraccolta e le elevate aspettative sul difensore brasiliano, condite da qualche errore di troppo che alla Juventus è costato caro. Si pensi alla gara contro il Napoli. Ciò che ha colpito di Gleison però è stata la sua perseveranza, il coraggio con cui si è sempre rimesso in gioco, nonostante le critiche.Bremer ha continuato ad allenarsi, duramente, giorno dopo giorno per arrivare al top e ora sì, convince. Probabilmente uno dei migliori acquisti estivi di Madama, in difesa è solido, un muro a tratti invalicabile. Di errori ne commette decisamente meno ed ecco che ha convinto Massimiliano Allegri a puntare su di lui, complice anche l'infortunio di Leonardo. Ieri ha rimediato un'ammonizione nel corso della gara contro i viola, che costerà caro: l'assenza contro lo Spezia che potrebbe quasi essere un rimpianto. Prima però nel mirino c'è l', noto obiettivo stagionale di Madama e quella voglia per Gleison di dare tutto sapendo di essere costretto al riposo obbligato nella gara seguente di Serie A. Bremer convince tutti: tifosi e addetti ai lavori, con lavoro e perseveranza.