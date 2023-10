Sul finale di, Gleisonha chiesto il cambio a Massimiliano Allegri. Secondo quanto riporta Sky Sport, però, per il centrale brasiliano si tratterebbe semplicemente di crampi e i prossimi impegni non dovrebbero essere a rischio.A confermarlo è anche Allegri nel post partita, ai microfoni di DAZN: "Crampi sui flessori, ha chiesto di uscire. Niente di che". Al momento non sono previsti accertamenti per il difensore brasiliano. Che dovrebbe recuperare serenamente in settimana, dunque non dovrebbe saltare il derby di Torino.