Gleisonè il vero muro della. E a testimoniarlo, ora, sono anche i numeri. Il brasiliano classe 1997, infatti, è l'unico difensore di questa Serie A che è inper respinte difensive, respinte difensive di testa, contrasti vinti, recuperi e passaggi riusciti: tra i migliori in assoluti, insomma, su tutti i fronti possibili. Massimiliano Allegri lo sa bene e se lo tiene stretto, non a caso è il primo bianconero per minuti giocati (ha saltato solo il finale del match con l’Atalanta a causa dei crampi). Lo riporta Opta nelle sue statistiche.