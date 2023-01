Gleisonpotrebbe dare forfait contro l'Udinese. Il difensore brasiliano, dopo la prestazione di Cremona - con tanto di 'lodi social' per aver salvato la rete su Dessers - deve ancora smaltire diverse scorie accumulate tra ritorno in campo e i tanti minuti disputati allo Zini, dove la Juventus ha saputo battere la squadra di Alvini soltanto a novantesimo inoltrato.Dunque, Bremer potrebbe guardare la prossima sfida, in programma domani all'Allianz Stadium contro l'Udinese. Non solo però per questioni fisiche: Gleison è infatti anchee dopo l'Udinese c'è il Napoli in programma, una partita che, se la Juve dovesse vincere contro il gruppo di Sottil, potrebbe decidere addirittura le sorti scudetto di entrambe le squadre. Allora, semplice addizione matematica: Bremer potrebbe sacrificare una preda più piccola (all'apparenza) per fiondarsi su quella più grande. Al suo posto, verso una maglia da titolare ci va Rugani, con Gatti inizialmente dalla panchina.