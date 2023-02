Le parole del difensore dellaa Sky: "Stiamo bene, veniamo da 3 vittorie consecutive. Dobbiamo pensare a domani, il passato è passato. Dobbiamo essere concentrati a fare risultato domani".RICONOSCERE GLI ERRORI- "Non ho fatto bene con Napoli e Monza, con l’Atalanta un po’ meglio. Ci siamo ritrovati. Quando subisci troppi gol così ci pensiamo. Quando sono arrivato qui 4-5 anni fa ho iniziato un percorso. Tanti mi criticavano, però io sono salito e sono arrivato alla Juve. Qui è la stessa cosa, non sarà diverso. Ho resilienza, devo lavorare bene. Ho la fiducia di mister e gruppo""E’ una squadra che sta facendo bene. Non subisce gol da 5-6 partite. Dobbiamo stare attenti, nel calcio francese giocano tanto il pallone. Non sarà una partita facile"."Dobbiamo passare il turno, questa è la prima parte. Un mattoncino alla volta".Non è facile. Però ci siamo trovati in questo momento. Dobbiamo uscire tutti insieme, stiamo lavorando tutti insieme. La squadra è unita, sappiamo che è un momento difficile per la squadra e la società".