di Gianluca Minchiotti

Denis Zakaria ha esordito con il botto con la maglia della Juventus: vittoria e gol nel 2-0 di domenica sera contro il Verona. Oltre alla rete del raddoppio, lo svizzero ha fornito anche una buona prestazione sia per quanto riguarda l'interdizione che in fase di impostazione e fraseggio. E subito, fra tifosi e addetti ai lavori, si sono sprecati i confronti: c'è chi lo ha paragonato a Pogba, chi a Vieira, e c'è anche chi ha scomodato addirittura Zidane. Andiamoci piano. E' vero che il classe 1996 ha le potenzialità e le carte in regola per imporsi nella Juve, ma per certi paragoni è davvero presto. E poi un grande esordio non fa primavera: per dirne una, anche Felipe Melo esordì alla grande in bianconero, pure lui con vittoria e gol (3-1 sul campo della Roma), e poi sappiamo tutti come è andata a finire.



Solo il tempo ci dirà se Zakaria sarà in grado di avvicinare, o superare, i più grandi centrocampisti della storia della Juventus. Per ora i paragoni sono improponibili, e tocca all'ex Borussia Monchengladbach scalare una classifica che annovera fra le sue fila campioni del Mondo e Palloni d'Oro. Ecco la nostra TOP 10 dei centrocampisti più forti della storia della Juventus (con esclusione dei trequartisti alla Platini o alla Baggio).



