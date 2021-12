La Juventus ha battuto 2-0 la Salernitana all'Arechi ed è tornata così alla vittoria dopo il tonfo casalingo contro l'Atalanta. Un successo contro l'ultima in classifica che non deve certo far sedere i giocatori sugli allori. Anche oggi si è vista qualche crepa e qualche difficoltà. E la squadra ne è pienamente consapevole, dato che i post su Instagram degli uomini di Allegri dopo il match parlano di un gruppo sicuramente unito, ma che ha ancora tanto da lavorare.

Qui di seguito tutti i post dei giocatori della Juventus dopo la vittoria di Salerno: da De Ligt a Dybala, ecco cos'hanno pubblicato e scritto