Come racconta Tuttosport, alla fine, perso improvvisamente un giocatore da 0,83 gol a partita in Serie A a campionato appena iniziato, CR7 ovviamente, perso a gennaio Chiesa, Allegri ha comunque raggiunto a tre giornate dalla fine lo stesso quarto posto ottenuto dalla Juventus all’ultimo respiro nella passata stagione. Un risultato arrivato attraverso una progressiva crescita nell’efficacia della squadra, resa evidente dalla risalita in classifica, che rappresenta il primo passo verso il compimento della missione che la società gli ha affidato