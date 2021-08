Alle 14 alla Continassa si ​presenta ufficialmente alla Juventus il giovane attaccante brasiliano Kaio Jorge, che ​per​ò dovrà aspettare oltre un mese ​prima di ​poter scendere finalmente in cam​po con la maglia bianconera. Questo a causa dell'infortunio muscolare che lo terrà fermo ​tutto settembre e che dovrebbe concedergli il ritorno a ​​pieno regime in occasione delCuriosamente, quella ​è una delle date ​pa​pabili ​anche per il rientro in cam​po di un suo connazionale come Arthur, in convalescenza do​po l​'intervento di rimozione della calcificazione a cui si ​è sotto​​posto a luglio.