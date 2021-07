La Juventus guarda in Brasile per il prossimo colpo in attacco. La dirigenza bianconera sta monitorando da vicino l'operazione che riguarda: secondo quanto riportato da La Stampa, la prossima settimana ci sarà un incontro tra il procuratore dell'attaccante col contratto in scadenza tra sei mesi e Cherubini. Il Santos, club proprietario del cartellino del brasiliano classe 2002, lo valuta circadi euro. Sul giovane Kaio Jorge ci sono anche Milan e Napoli, ma la Juve sembra essere in vantaggio: bisognerà poi capire se i bianconeri vorranno occupare così lo slot da extracomunitario, o se decideranno invece di girare il brasiliano in prestito per farlo crescere in un club amico.