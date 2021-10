Giovanni, ex agente di Ronaldo e Douglas Costa, ha parlato così a Tuttosport del mercato della Juventus: "Vlahovic? Penso resterà alla Fiorentina più a lungo di quello che pensano in molti. Almeno fino a fine stagione. In 7-8 mesi possono succedere tante cose... Se poi il ragazzo ripeterà la buonissima stagione passata, potrà ambire a quasi tutte le big. Pogba bis alla Juve? Non credo il francese abbia abitudini economiche che possano essere in linea con il calcio italiano attuale. Mentre Tchouameni non lo vedo come un affare imminente, quanto piuttosto come un centrocampista che rientra tra quelli seguiti. Lucca del Pisa pronto per una big? Ecco, se vogliamo bruciare anche lui continuiamo a fare questi discorsi...".