Uno degli agenti più noti nel mondo del calcio, Giovanni Branchini, è stato visto a colloquio con Cristiano Giuntoli durante l'allenamento della Juve a Los Angeles. Una visita che, come riferisce Tuttosport, potrebbe anche essere collegata all'interesse del Bayern Monaco per Szczesny. Branchini infatti già in passato è stato intermediario in importanti trattative tra la Juve e il club tedesco, come nel caso di Douglas Costa. Un canale, quello tra i bianconeri e il Bayern, già aperto per l'interesse dei bavaresi nei confronti di Vlahovic. Il Bayern cerca un portiere che sostituisca Sommer e dia garanzie vista la situazione fisica di Neuer. Szczesny è entrato nella lista.