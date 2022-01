Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il noto agente Giovanni Branchini ha detto la sua anche sull'addio di Cristiano Ronaldo alla Juve e del ritorno del giocatore in Premier League. Ecco le sue parole: "Per il suo arrivo in Italia ho solo contribuito da esterno, ma se guardiamo chi arriva oggi in Serie A ci rendiamo conto che le cose sono cambiate, e non in meglio. Il suo addio? Al momento era una scelta da fare, ma visto come sta andando la Juventus e i problemi di CR7 in quel di Manchester penso che alla fine ci abbiano perso entrambe".