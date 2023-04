Le parole di Brambilla ai canali della Juventus:BARRENECHEA NELLA ROSA DELLA PRIMA SQUADRA«Se la Prima Squadra porta in pianta stabile un giocatore della Next Gen, come è successo per alcuni giocatori, ultimo dei quali proprio oggi Enzo, è perché i ragazzi sono cresciuti e fanno un bel percorso. Questa cosa è gratificante per tutti, noi che lavoriamo con loro in primis. Ci sono ormai molti esempi di ragazzi che fanno la trafila dalle giovanili alla Serie C e poi in Prima Squadra, è un segnale importante, che la società da a tutto l’ambiente. Per i giocatori giocare in Serie A non è più una chimera, ed è il risultato di un duro lavoro del club: è importante che i ragazzi lo percepiscano, come stanno facendo»