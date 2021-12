L'ex calciatore e procuratore Massimoè intervenuto ai microfoni di TMW Radio parlando anche del possibile passaggio dialla. Ecco il suo commento: "Dal punto di vista tecnico dico che ai bianconeri serve un giocatore con quelle caratteristiche, ma non so cosa c'è nella testa di Allegri e nelle tasche della società. Arrivabene ha fatto capire che il mercato non porterà praticamente nulla. Comunque serve un giocatore importante in quel ruolo. Non conosco le condizioni di Icardi, spero che la società lo sappia. Bisogna capire se ha le motivazioni giuste per fare la differenza, se non ce le ha è meglio che non venga, per non spendere male ulteriori soldi".E sull'ipotesi: "Questa Juve ha un progetto. Mi sembra che a questa squadra, costruita con Marotta, Conte e Paratici, dopo la prima esperienza disi siano offuscate le idee e siano state fatte c****e su c****e, anche per la scelta dei tecnici.non ne sa di calcio, proviene da un altro mondo, ma non ce l'ho con lui, anzi. Cherubini sarà anche un buon dirigente ma sedersi su una poltrona così pesante non è semplice. Per questo mi chiedo se c'è un progetto o si voli a vista. E io credo nella seconda opzione. L'unico punto certo è Allegri. Un po' ha rimesso a posto le cose, a partire dalla difesa. Ripeto, poi quando è andato vianon è stato sostituito adeguatamente. Kean non avrebbe giocato nel mio Bari o nel mio Torino".