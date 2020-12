Asia Bragonzi, Golden Girl 2020. La juventina, in prestito al Verona, è stata eletta migliore giocatrice Under 21 italiana. Diciannovenne di grande qualità e talento sta sorprendendo per doti di adattamento in Serie A, un impatto forte, che già si era intravisto lo scorso anno negli spezzoni di gara in bianconero. Ha dichiarato: "Qui a Verona ho trovato un ottimo ambiente, la società punta molto sulle giovani e ho avuto sin da subito spazio e opportunità. Prima punta? Mi ispiro a Cristiana Girelli, lei è il mio modello. Ha qualità fisiche e tecniche incredibili, ho avuto la fortuna di giocare con lei e... tanta roba. Idolo? Paulo Dybala, naturalmente. Il mio idolo in assoluto".