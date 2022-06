Braccio di ferro tra la Juventus e l'entourage di Aaron Ramsey. Il calciatore gallese è in uscita dalla Vecchia Signora e l'unica soluzione praticabile, al momento, è quella della risoluzione del contratto. Secondo il Corriere dello Sport, la Juve offre 2 milioni di euro come buonuscita, mentre l'entourage spinge per incassarne il doppio.