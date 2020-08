3









Nuove conferme. Che non faranno piacere ai diretti interessati. Gonzalo Higuain, fuori dal progetto Juventus, sta provando a rientrarvi con la forza. Quale forza? Quella dei 'no'. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'obiettivo della società è quello di accompagnarlo presto alla porta: ma sarà difficile, tanto. "Per il Pipita pesa lo stipendio da 7,5 milioni a stagione, più il milioncino e mezzo circa residuo sulla stagione appena finita". Ecco, Gonzalo non vuole rinunciare a questi soldi.



IL FUTURO - Si aggrappa ancora alla società, il Pipita. Che a bilancio pesa ancora ben 18 milioni: venderlo a quelle cifre è praticamente impossibile, la soluzione sarebbe invece inserirlo in uno scambio. Difficile anche questo, Gonzalo non si vede oltre il bianconero (se non a casa sua, in Argentina). E ha già parlato chiaramente: "Devo presentarmi e vedere cosa succede con Pirlo. Sicuramente sarà una dinamica diversa a prima". Sicuramente.