Questa sera a San Siro andrà in scena il Derby d'Italia Inter-Juventus ecco una curiosità sulla gara: escludendo 2004/05 e 2005/06 (gli anni di Calciopoli ndr.), in 16 delle 18 occasioni in cui la Juventus ha vinto almeno cinque delle prime sei partite stagionali di Serie A, è poi arrivata prima in classifica.