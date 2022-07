Thomasnon ha dubbi, e ha già informato da tempo la sua dirigenza:; l’olandese, da parte sua, non disdegna certo le avances provenienti da Stamford Bridge. Ecco, quindi, che ad oggi appare poco probabile che il centrale difensivo possa continuare a vestire la maglia della Vecchia Signora; come ha rimarcato, però, sarà necessario trovare una quadra economica che soddisfi tutte le parti.– Rispedita al mittente la prima offerta, come riporta la Gazzetta dello Sport negli uffici della Continassa attendono il rilancio del Chelsea, che dovrebbe arrivare a. Una buona base, ma ancora troppo poco per accettare: “l’intenzione è quella di non scendere sotto gli 80-90 milioni di parte fissa, cui aggiungere gli eventuali bonus”.– Il Chelsea, da parte sua, ha provato ad abbassare le pretese economiche della Juventus, con l’inserimento di contropartite come. La volontà del club bianconero, però, è quella di tenere le diverse operazioni slegate e incassare il dovuto dalla cessione di de Ligt.– Le trattative vanno avanti, nel frattempo Massimilianoprepara la lista dei possibili sostituti di de Ligt: “Arriverebbe di sicuro un difensore, forse due alle giuste condizioni o se dovesse uscire anche. In cima alla lista di Allegri c’èe i contatti con l’agente Ramadani sono fitti da giorni, ma in società piace molto anche il profilo didell’Arsenal. Mancino, più giovane del senegalese del Napoli (24 anni contro 31) e probabilmente più caro: i Gunners lo lascerebbero partire a malincuore solo di fronte a una ricca offerta, superiore ai 40 milioni. In seconda fila, resiste ancora la candidatura didel Borussia Dortmund”.