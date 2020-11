Stando a quanto riporta Calciomercato.com, Federico Bernardeschi resta il profilo più accreditato per il mercato in uscita della Juventus. Infatti, le ultime prestazioni positive possono sì far ritrovare fiducia al giocatore, ma al contempo riattivare il gradimento dei club. Ad esempio, il Borussia Dortmund. Infatti, il club giallonero vorrebbe ripescare in casa Juve, per imbastire una nuova operazione in puro stile Emre Can, passato lo scorso gennaio all’ombra del Muro Giallo.