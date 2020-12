Una perdita tutto sommato contenuta, quella della Juventus. Che chiude la settimana a 0,83 euro per azione. Giornata negativa, ma non fino in fondo: il titolo bianconero, infatti, va al ribasso per lo 0,073%. Considerata la settimana, la Juve ha guadagnato due centesimi in più, con il picco che si è avuto martedì in chiusura. Anche il ritorno alla vittoria ha aiutato.