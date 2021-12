L'inchiesta Prisma sta avendo forti ripercussioni sull'andamento in Borsa del titolo della Juventus. Come riporta Il Sole 24 Ore:"Le azioni oggi in Borsa hanno chiuso a 0,4144 euro (+1,12%), rimangono al di sotto della parità teorica del prezzo di venerdì 26 novembre, ricalcolato per tener conto dello stacco dei diritti di opzione (circa 0,46 euro). Questo significa che nelle prime cinque sedute dell’aumento di capitale c’è stato un calo del 10 per cento.".